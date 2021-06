Tickets voor Måneskin op Lokerse Feesten op minder dan een minuut uitverkocht

Muziek Netsky reageert teleurge­steld nu Tomorrow­land niet mag doorgaan: “Financieel en emotioneel een heel zware klap voor organisa­tie en artiesten”

18 juni Gisteren moesten veel dj’s en de organisatie van Tomorrowland een zware klap verwerken. De burgemeesters van Boom en Rumst verbieden de uitgestelde editie van het festival eind augustus en begin september. Ook Netsky (32) moest even slikken toen hij het triestige nieuws te horen kreeg. “Het team van Tomorrowland is heel flexibel en stond open om samen met de staat te zoeken naar een oplossing. Het is dan ook jammer dat er zo weinig dialoog is”, aldus de Belgische dj.