Tickets Harry Styles op Werchter vliegen op minder dan twee uur allemaal de deur uit

MUZIEK Duet Britney Spears en Elton John vanaf vandaag te beluiste­ren: “Ze zingt alsof haar leven ervan afhangt”

Vanaf vandaag kan je luisteren naar ‘Hold Me Closer’, een samenwerking van Britney Spears (40) en Elton John (75). Het duet is een verrassende en vernieuwde versie van ‘Tiny Dancer’, een monsterhit van de zanger uit 1971. Het nummer is Spears’ eerste nieuwe muziekrelease sinds ze niet langer onder bewindvoering staat van haar vader. In ‘The Guardian’ vertelt John alles over de unieke samenwerking met de popster.

26 augustus