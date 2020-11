‘Thuis’-acteur Christophe Haddad lanceert debuutsingle voor het goede doel: “Ik hoef geen hit te scoren, maar zoek enkel nieuwe gastgezinnen”

Muziek “Een corrupte organisa­tie”: kritiek op ‘te witte’ Grammy’s neemt weer toe, maar is die ook terecht?

27 november “Een corrupte organisatie.” The Weeknd (30) reageerde fel toen bleek dat hij dit jaar niet genomineerd is voor een Grammy, en hij kreeg bijval van sterren als Drake (34) en Elton John (73). Het gebrek aan diversiteit bij de uitreiking van de belangrijkste muziekprijzen staat zo weer hoog op de agenda. Maar gaat het om terechte kritiek? Of is The Weeknd gewoon een misnoegde artiest die niet tegen z’n verlies kan? VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans geeft hem deels gelijk: “Dat hij naast een nominatie grijpt, is onbegrijpelijk.”