Thema van Eurovisiesongfestival is ‘The Sound of Beauty’

Primeur: Zo klinkt CAMILLE in het Duits

CAMILLE is helemaal klaar voor haar Duitse avontuur. Dat vertelt ze in een exclusief gesprek met onze reporter Daniël. Binnenkort verhuist ze zelfs een maand naar Duitsland voor een taalbad, want het is wel degelijk de bedoeling om haar monsterhit ‘Vuurwerk’ helemaal te vertalen en ook nieuwe nummers uit te brengen in het Duits. Hoe dat klinkt, hoor je in primeur in een nieuwe Showbits. ‘Feuerwerk, feuerwerk….’