The Weeknd verbreekt Spotify-record van Justin Bieber

SHOWBITS Rapper Daniël Busser wil opbreng­sten muziek teruggeven aan zijn fans: “Met NFT geef ik 20 procent van de royalties terug”

Hiphopartiest Daniël Busser (22) zet het jaar inventief in. De rapper heeft op Instagram aangekondigd dat z'n eerstvolgende single 'Op een wave' een NFT zal zijn, waarbij fans en cryptoliefhebbers maar liefst twintig procent van de royalties (inkomsten uit streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, etc.) kunnen opstrijken. Hij is daarmee de eerste artiest in de Benelux die NFT's op deze manier inzet.

5 januari