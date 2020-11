The Weeknd treedt op tijdens Super Bowl-halftimeshow

Muziek Stunt van Baba Yega is promo voor nieuwe song bij label van Dimitri Vegas & Like Mike

30 oktober Dat de leden van Baba Yega na vier jaar hun identiteit onthuld hebben, heeft alles te maken met de lancering van hun nieuwe single ‘Halloween’. In de bijhorende clip tonen de dansers voor het eerst hun ware gelaat. De song is uitgebracht door het label Smash The House van dj’s Dimitri Vegas & Like Mike.