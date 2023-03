The Weeknd schrijft geschiedenis: Canadese zanger is officieel de populairste artiest ter wereld

Guinness World Records neemt The Weeknd op in de volgende uitgave van hun populaire boek. De eretitel “populairste artiest ter wereld” heeft hij niet alleen te danken aan de nummer één-singles in de hitparades, maar ook aan zijn grote succes op Spotify. De zanger domineert het streamingplatform met maandelijks 111 miljoen mensen die naar zijn muziek luisteren. Hij is de enige artiest de kaap van 100 miljoen luisteraars weet te overstijgen. Momenteel staat Miley Cyrus op de tweede plaats op Spotify met 82,4 miljoen maandelijkse luisteraars. Het populaire nummer ‘Blinding Lights’ van The Weeknd is bovendien ook de meest gestreamde single ooit op Spotify. De artiest verkocht in totaal ook al meer dan 75 miljoen platen.