The Weeknd opent het jaar met een nieuw album en... een nieuw gezicht?

“Je luistert naar 103.5 Dawn FM”, zegt een mysterieuze figuur in een rode cape. “Je zit al veel te lang in het donker. Het is tijd om naar het licht te wandelen en je lot met open armen te aanvaarden”, klinkt het cryptisch in de video. Abel Tesfaye (31), de echte naam van The Weeknd, is bijna onherkenbaar in de nieuwe trailer van z’n album. De artiest ziet er veel ouder dan hij werkelijk is en heeft grijs haar en rimpels. Al is dat, gelukkig, het resultaat van make-up en special effects.