The Weeknd moet stadionshow al na een paar nummers stopzetten wegens stemproblemen

Muziek Camille dropt tweede album 'SOS' en vliegt per helikopter naar fans: “Maar voor divastre­ken is er geen plaats”

Hoogdag voor Camille Dhont en haar fans, want vandaag vliegt ze per helikopter het land rond om haar nieuwe album voor te stellen: ‘SOS’. Haar tweede album in goed een jaar tijd. Aan elk nummer heeft ze meegeschreven of ten minste het idee voor aangereikt. Zeggen dat het hard gaat voor de 21-jarige Camille, is een understatement. Meer dan 100 optredens staan op haar zomerplanning, het grootste deel is ondertussen achter de rug. “Maar toch voel ik mij helemaal niet moe. Ik krijg altijd zoveel energie van het publiek.” Ongestoord over straat lopen, wordt moeilijk. “Maar ik ga graag op de foto met de fans. Ik heb geen last van divastreken”, vertelt Camille aan Jarne in een nieuwe Showbits.

26 augustus