The Weeknd houdt vanavond halt in ons land: hoe alle controverse rond de zanger in zijn voordeel werkt

Muziek RECENSIE. Muse op Rock Werchter: veel drama, geen orgasme

Misschien vatte een Brit naast ons het net voor de show perfect samen. “Eigenlijk is het simpel,” klonk het. “Als er geen andere headliner meer beschikbaar is, bel dan naar Muse. Je weet wat je krijgt. Je wet wat ze kunnen en je komt nooit voor verrassingen te staan. Muse is Muse.” Dat waren ze ook in Werchter. Al was er wel één grote ‘maar’. En die was niet te wijten aan technische tegenslag.