The Weeknd gedwongen om eerste avond van zijn tournee uit te stellen: “Ik ben er kapot van”

MuziekPech voor The Weeknd (32). De Canadese zanger heeft de openingsavond van zijn tournee noodgedwongen moeten uitstellen. Normaal stond Abel Makkonen Tesfaye, de echte naam van de zanger, vrijdagavond op de planken in zijn thuisstad Toronto. Door een stroompanne moest het concert van de artiest jammer genoeg geannuleerd worden. “Ik kan niet wachten om jullie te zien.”

The Weeknd zelf was helemaal klaar om vrijdag het beste van zichzelf te geven op het podium, maar enkele uren voor aanvang van zijn concert kreeg de zanger slecht nieuws te verwerken. Door een netwerkonderbreking, die voelbaar was in grote delen van Canada, kon de show niet plaatsvinden. “The Weeknd was ter plaatse en klaar om op te treden, maar door de stroompanne moet het optreden uitgesteld worden”, klonk het bij Live Nation.

Niet de eerste keer

“Gooi jullie ticket zeker niet weg. Updates over een nieuwe datum komen er snel aan.” The Weeknd zelf liet op sociale media weten dat hij teleurgesteld was door het nieuws. “Ik ben hier al een hele dag, maar hier kan ik jammer genoeg niets aan veranderen”, klinkt het op de Instagram Stories van de Canadese artiest. Hij vervolgt: “De show komt er sowieso, maar jammer genoeg niet vanavond. Ik weet hoe lang jullie staan wachten hebben en hoe hard jullie je best gedaan hebben om tot hier te komen. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te zien.” Fans van de zanger hadden inderdaad hun best gedaan om hun idool aan het werk te zien. Zo waren er muziekliefhebbers van over de hele wereld, waaronder ook enkele Belgen, aanwezig in de Canadese stad Toronto.

De aanwezige fans kregen het slechte nieuws eerst via Twitter te horen. “Het is met veel spijt dat we jullie moeten meedelen dat het concert van The Weeknd in het Rogers Centre uitgesteld is”, stond er te lezen op het account van de locatie. “We begrijpen dat jullie teleurgesteld zijn en willen ons verontschuldigen voor het ongemak.”

Het is niet de eerste keer dat The Weeknd zijn ‘After Hours Til Dawn’-tournee moet uitstellen. Normaal gezien zou de concertreeks plaatsvinden in 2020, maar door de pandemie werd deze opgeschoven naar 2021. Door zijn optreden op de halftime show van de Super Bowl moest de tour nog een tweede keer uitgesteld worden naar begin 2022. Uiteindelijk raakte het nieuws bekend dat de Canadese artiest pas in maart met zijn shows zou starten.

