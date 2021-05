‘The Voice of God’: dit is het geheime wapen van Hooverphonic

Tot 2018 nog zanger bij Hercules & Love Affair, maar nu dus in de coulissen tijdens ‘The Wrong Place’. Als enige bandlid staat Stef niet mee op het podium, wat hem van Alex Callier de bijnaam ‘the voice of God’ opleverde. Stef - die ook de stemcoach is van Geike Arnaert - verduidelijkt hoe dat komt: “Toen de band mij vroeg om de song mee live te brengen, was de act al volledig uitgedacht. Dus was er voor mij enkel nog plaats achter het podium, in een donker kot met gordijnen. Ik heb ‘The Wrong Place’ omgedoopt tot ‘The Dark Place’ (lacht)”