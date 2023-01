‘The Voice Kids’-winnares Mentissa verovert Frankrijk: “Wat extra begeleiding na m’n overwinning was welkom geweest”

MuziekHerinnert u zich ‘The Voice Kids’-winnares Mentissa Aziza (23) nog? De kans is klein, want na haar overwinning in 2014 werd het erg stil rond de zangeres. Bij ons althans, want in Frankrijk is de Denderleeuwse op dit moment een rijzende ster. Ze speelt er in grote arena’s en is genomineerd voor het Franse equivalent van de MIA’s. In dit interview vertelt ze over haar recente verhuis naar Parijs en haar Franse liefje, maar deelt ze eveneens haar onzekerheden. “Te veel vormen, te dik, te dof haar, nooit vond ik mezelf goed genoeg.”