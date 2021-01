The Starlings stellen hun concert in de Lotto Arena een jaartje uit

“Onze show van 14 februari gaat door, maar niet op 14 februari 2021, wel op een nieuwe datum: 13 februari 2022.” Met die boodschap op Instagram laten The Starlings, bestaande uit het duo Tom Dice en Kato Callebaut, aan hun fans weten dat hun geplande optreden volgende maand uitgesteld wordt. “Tegen dan is iedereen gevaccineerd en kunnen we vrij genieten van een concert zonder zorgen in een volle zaal”, klinkt het. “We kijken er enorm naar uit, dus tot dan, met véél nieuwe muziek.”

The Starlings kondigden het concert in de Lotto Arena vorig jaar in april aan, toen hun populariteit een hoge vlucht nam na ‘Liefde Voor Muziek’. “Het is ook heel spannend, want in de Lotto Arena kan wel wat volk binnen. Maar we zitten vol ideeën om er een geweldig mooie show van te maken”, lieten de twee toen weten. Dat het concert op Valentijn, is trouwens geen toeval. “Ons leven zit vol liefde”, aldus Kato. “Liefde voor elkaar, maar ook liefde voor de muziek en liefde voor de kleine dingen in het leven. Daarom hebben we die datum bewust gekozen.”