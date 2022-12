The Specials-zanger Terry Hall (63) overleden

Muziek Je verlaat The Beatles en dan worden ze beroemd: dit zijn de grootste pechvogels uit de muziekindu­strie

Zestig jaar geleden overleed Stuart Sutcliffe, de eerste bassist van The Beatles. Je hoort hem op geen enkele plaat, maar zijn invloed op de Fab Four is onmiskenbaar. Bijna elke groep heeft zo wel zijn Stuart: een lid van het eerste uur dat vertrok (of moest vertrekken) voor het grote succes - en de miljoenen die daarbij horen. Een overzicht van de grootste pechvogels uit de muziekindustrie, ook in ons eigenste Vlaanderen. “Triggerfinger blijft m’n lekkerste ex.”

