The Rolling Stones stellen eerste album in 18 jaar tijd voor, en brengen meteen single ‘Angry’ uit

MuziekZe zijn terug, zij het dan van nooit écht weggeweest: The Rolling Stones stellen vandaag hun nieuwe album ‘Hackney Diamonds’ voor, dat op 20 oktober uitkomt. Het is de eerste keer dat ze nieuwe muziek uitbrengen in achttien jaar tijd. De eerste single heet ‘Angry’, en werd vandaag voorgesteld, samen met de bijhorende muziekvideo.

KIJK. Zo stelden The Rolling Stones hun nieuwe album voor:

De groep gaf vandaag een interview aan ‘Tonight Show’-presentator Jimmy Fallon. Het evenement wordt wereldwijd live uitgezonden. Aan de sessie doen Mick Jagger, Ron Wood en Keith Richards mee. Daarin vertelden ze alles wat er te weten valt over hun nieuwe plaat. Het album ‘Hackney Diamonds’, dat zijn naam ontleent aan de wijk in Londen waar het verhaal van The Rolling Stones 61 jaar geleden begon, belooft een eerbetoon te zijn aan hun rijke muzikale geschiedenis en een viering van hun nalatenschap.

Het is niet allemaal even ruig, we hebben ook gezorgd voor wat ballads en zelfs countrymu­ziek. Het is een mix van genres Mick Jagger

“‘Hackney Diamonds’ is een muzikaal juweel dat we met liefde hebben gemaakt en dat ons verleden en heden in zich draagt”, verklaarde Mick Jagger. De band belooft dat dit album een onvergetelijke muzikale ervaring zal zijn voor zowel trouwe aanhangers als nieuwe generaties muziekliefhebbers. “De eerste single heet ‘Angry’. We vonden dat toepasselijk omdat kwaadheid zo’n beetje de rode draad in heel het album is. Maar het is niet allemaal even ruig, we hebben ook gezorgd voor wat ballads en zelfs countrymuziek. Het is een mix van genres.” In de videoclip van het nummer is niemand minder dan actrice Sydney Sweeney (25) te zien, die we kennen uit ‘Euphoria’.

De groep bevestigt ook enkele geruchten die al een tijdje de ronde doen rond de samenwerkingen op het album. Zo komt er effectief een duet met Lady Gaga, dat de titel ‘Sweet Sound of Heaven’ zal krijgen. Daarbij zullen er ook twee nummers op het album verschijnen die wel nog met de betreurde drummer Charlie Watts ingespeeld werden. Het is het eerste album van The Rolling Stones met volledig nieuw eigen werk dat ze lanceren sinds het overlijden van Watts in 2021, maar zo is hij er toch nog een beetje bij. “Hij wordt hard gemist”, zegt Keith Richards.

(Lees verder onder de video)

KIJK. Sydney Sweeney in de nieuwe videclip van The Rolling Stones

Er is heel wat te doen rond de nieuwe muziek van de Stones. De afgelopen weken werd al met regelmaat het beroemde logo van de groep geprojecteerd op gebouwen in wereldsteden als New York, Los Angeles, Londen en Parijs. In juli vorig jaar was de band voor het laatst live in ons land te zien, tijdens een ruim twee uur durend concert in het Koning Boudewijn Stadion te Brussel.

Volledig scherm Rolling Stones persconferentie © YouTube

LEES OOK