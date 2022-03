The Rolling Stones niet van plan om muziekrechten te verkopen: “Teken dat je oud wordt”

“Mick en ik hebben hier nog niet serieus over gesproken”, aldus Richards: “Wat mijn grootste probleem is met het verkopen van je muziekrechten, is dat het een teken is dat je oud wordt”, vertelde de gitarist. “Voorlopig is daar nog geen sprake van.”

Eerder deze week werd bekend dat band naar ons land komt. De geruchten over een mogelijk concert deden al een tijdje de ronde, maar werden maandig dus bevestigd: de rockband zal op 11 juli 2022 optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het is al acht jaar geleden dat de groep in België te zien was. Wie de Stones aan het werk wil zien, moet wel behoorlijk in de buidel tasten. De goedkoopste tickets kosten 149 euro. De duurste categorie, met plaatsen vlak voor het podium, moet maar liefst 489 euro neertellen.