The Rolling Stones live aan het werk zien? Dat is dan 149 euro... voor de goedkoopste plaatsen

De woorden ‘Start me up’ op de VRT-toren, mysterieuze advertenties en een video met verschillende plaatsen op de wereldkaart ... Dat er iets groots rond The Rolling Stones zat aan te komen, was te verwachten. Nu wordt ook duidelijk wat precies. The Rolling Stones gaan op tournee. De Britse band zit zestig jaar in het vak, en om dat te vieren trekken ze onder de noemer ‘SIXTY’ langs 13 Europese steden in 10 landen. Ook in België zullen de legendarische rockers passeren. Op 11 juli 2022 treden ze op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.