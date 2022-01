The Rolling Stones krijgen eigen postzegels ter ere van 60-jarig jubileum

De Belg in de ‘Sto­nes-familie’: “Charlie wist beter dan ik waar je in Oostende de beste ‘tomate crevettes’ kon eten”

“Charlie was de droge pees in de Stones en zulke mensen worden heel oud. Dacht iedereen. Ook de andere bandleden. De Stones, dat is een broederschap, een familie. Nu zijn ze hun peetvader kwijt, de cement van de band is weg.” Daniel Gardin (70), voormalig concertorganisator en archivaris, is de enige Belg die zich met recht en reden tot de ‘inner circle’ van de grootste rockband ooit mag rekenen. “Charlie was de belichaming van minzaamheid. Altijd klaar voor een babbel, immer de gentleman met die typisch Britse humor. Hij wist beter dan ik in welk restaurant in Oostende je de beste ‘tomate crevettes’ kon eten.”

25 augustus