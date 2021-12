The National eerste headliner op gloednieuw festival in Zeebrugge

MUZIEKDe kust lijkt meer en meer het walhalla te zijn voor muziekliefhebbers. Naast ‘Tien Om Te Zien', We Can Dance en Ostend Beach Festival komt er volgende zomer ook Live is Live bij, met concerten op het strand van Zeebrugge. Met hun eerste headliner, The National, hoopt de organisatie dagelijks 20.000 concertgangers te lokken. “Wij willen afstappen van het traditionele festivalidee, dus laat je oude T-shirt en legerbotten maar thuis”, zegt organisator Jan Digneffe.

Wie graag een bezoek aan de kust combineert met een streepje muziek, kan op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022 terecht in Zeebrugge. Dan vindt de eerste editie van de concertreeks ‘Live is Live’ plaats. Een festival wil organisator FKP Scorpio het niet noemen, want ze leggen de lat naar eigen zeggen net iets hoger. “Wij proberen niet het zoveelste festival neer te zetten”, aldus organisator Jan Digneffe. “Dit is een outdoor optreden met het comfort van een moderne concertzaal. Mensen zullen dus niet allemaal op elkaar gepropt staan, maar hebben ruimte om te dansen. We willen afstappen van het idee ‘trek je oude T-shirt en legerbotten maar aan’.”

De concertreeks gaat door op het strand, waardoor muziekliefhebbers perfect hun handdoek kunnen meenemen en met hun voeten in het zand van muziek kunnen genieten. Daarnaast voorziet de organisatie ook in een tribune. “Voor een klein extraatje kunnen onze concertgangers ook zittend genieten van de optredens. Iedereen heeft ook zicht op de zee, waardoor dit concept extra uniek is.” Door de nabijheid van het toeristische Brugge en Knokke komt er ook geen camping. “Wie naar het festival komt, kan dit dus meteen combineren met een citytrip.”

Geen korte festivalset

De volledige line-up blijft nog even geheim, maar de eerste headliner is wel al gelost. Op vrijdag 17 juni staat The National op het podium. “Ook hier onderscheiden we ons van andere festivals, want we kiezen voor één groot podium waar artiesten een volledig concert kunnen geven, in plaats van een kortere festivalset. Er is dus ook geen blokkenschema, waarbij muziekliefhebbers zich van het ene podium naar het andere moeten haasten om toch maar niets te missen.” Naast The National staan er nog vier andere groepen die dag op het podium. Ook de andere twee dagen zullen er dagelijks vijf bands hun opwachting maken.

FKP Scorpio voorziet naast muziek ook in een opvallende catering. De organisatie werkt samen met het team van Best Kept Secret, een festival dat hard inzet op food & drinks. De organisatie streeft naar divers en duurzaam eten, waaronder vegetarische maaltijden, soep en sappen.

60.000 concertgangers

Live is Live hoopt op een eerste succesvolle editie met dagelijks 20.000 concertgangers. Dat maakt op drie dagen 60.000 bezoekers. De organisatie wil ook graag jaarlijks terugkeren en hoopt dat omikron of een volgende variant geen roet in het eten gooit. “Aan dit nieuwe concept hopen we nog jaren plezier te beleven. Als jonge gast was ik ook jobstudent bij het beachrockfestival in Zeebrugge, dus ik weet gewoon dat daar een publiek voor is", besluit Digneffe.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 69 euro en zijn te koop vanaf zaterdag 11 december om 10 uur via www.liveislive.be.

