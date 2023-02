‘The Masked Singer in Concert’ krijgt tweede show, ook Ridder en Foxy Lady komen langs

Muziek “Ik zal dat nummer nóóit meer spelen”: deze sterren schamen zich dood om hun eigen wereldhits

Straffe bekentenis van zangeres Tones and I (28). In een interview met radiozender ‘Nova FM’ gaf de Australische toe dat ze zich schaamt voor haar grootste hit: ‘Dance Monkey’. Nochtans het nummer waarmee Tones and I van arme straatartieste tot popfenomeen ging en wereldwijd doorbrak. Maar zij is lang niet de enige ster met diepe spijt of schaamte over hun werk. Een overzicht.

