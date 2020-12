The Mamas willen opnieuw naar Eurovisiesongfestival

De organisatie van Melodifestivalen heeft vrijdag alle 28 deelnemende acts van dit jaar bekendgemaakt. Tussen de kandidaten zitten meer bekende namen. Charlotte Perrelli, winnares van het songfestival in 1999 met het nummer ‘Take Me To Your Heaven’, doet een nieuwe poging en Jessica Andersson vertegenwoordigde Zweden in 2003 als onderdeel van het duo Fame. Ook Eric Saade deed al eens mee aan het songfestival. Hij werd in 2011 derde in Düsseldorf.