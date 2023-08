‘The Little Mermaid’-ster Halle Bailey dropt eerste solosingle

Muziek Viktor Verhulst en Kobe Ilsen klaar voor Tomorrow­land: “Als je een massa moet mennen, helpt een glaasje vooraf”

Vijf jaar geleden hadden Viktor Verhulst (28) en Kobe Ilsen (41) nooit durven dromen dat ze als dj-duo op Tomorrowland zouden staan. Zondag is het zover: dan delen ze het podium met onder meer Paris Hilton en Dimitri Vegas & Like Mike. Ook in Nederland worden ze steeds vaker geboekt. “We voelen ons daar echt gewaardeerd. In Vlaanderen zijn we nog altijd een beetje die twee gasten van televisie die komen draaien.”