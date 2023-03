The Cure furieus om hoge servicekosten Ticketmaster: “Ik ben hier ziek van”

MuziekDe Britse muzikant Robert Smith (63) is helemaal klaar met de onverklaarbaar hoge servicekosten die Ticketmaster vraagt voor concertkaarten. De frontman van rockband The Cure beloofde de prijzen voor zijn concerten in de Verenigde Staten laag te houden, maar werd overvallen door reacties van teleurgestelde fans.

The Cure, een van de grootste bands uit het Verenigd Koninkrijk, kondigde vorige week voor het eerst sinds jaren een grote tournee in de Verenigde Staten aan. De band doet er naar eigen zeggen alles aan om de prijzen van deze concerten zo laag mogelijk te houden. Zo zijn de kaarten voor de tournee niet overdraagbaar en is doorverkoop daardoor nagenoeg mogelijk. Verder zijn er geen platinum tickets verkrijgbaar: kaarten die voor variabele prijzen worden verkocht, afhankelijk van de marktwaarde. Dat kan een veelvoud van de reguliere prijs zijn. Ticketmaster en veel grote artiesten willen op die manier kijken waar precies de rek zit. Grote artiesten, onder wie Madonna en Bruce Springsteen, hebben hierover forse kritiek gekregen.

‘Dit is een debacle’

The Cure vindt platinum tickets ‘oplichterij’ en wil dan ook niets met dit soort praktijken te maken hebben. Concerten moeten voor iedereen betaalbaar blijven, zegt de band. Daarom kan je al voor 20 dollar een kaartje voor één van hun shows in Amerika kopen. Tenminste, dat was het hele idee. Want sinds de verkoop gisteren van start is gegaan, wordt de band overstelpt met reacties dat Ticketmaster hoge bijkomende kosten rekent. In sommige gevallen zijn die servicekosten nog hoger dan de prijs van de reguliere tickets. Zo toont een fan een foto van een transactie waarin extra kosten voor service (bijna 12 dollar) en ‘orderverwerking’ (5,50 dollar) worden verrekend. Daarbovenop komt nog een zogeheten ‘faciliteitstoeslag’ van 10 dollar.

Quote Ik heb gevraagd of deze kosten rechtvaar­dig zijn. Robert Smith, frontman The Cure

Frontman Robert Smith is furieus en spreekt van een ‘debacle’. “Voor alle duidelijkheid: de artiest kan deze kosten op geen enkele manier voorkomen. Ik heb (aan Ticketmaster, red.) gevraagd of deze kosten rechtvaardig zijn”, twittert de muzikant. In een reeks volgende tweets waarschuwt Smith nog voor dubieuze verkoopkanalen. Hij benadrukt dat Ticketmaster het enige officiële platform is en dat er nog steeds tickets verkrijgbaar zijn.

Smith is met stomheid geslagen omdat hij er juist van overtuigd was dat zijn band het compleet voor het zeggen zou hebben als het gaat om de prijzen. “We hadden het laatste woord over al onze ticketprijzen voor deze aanstaande tour, en we wilden niet dat die prijzen vreselijk vertekend zouden worden in de doorverkoop.” Volgens Smith gaan er vele miljarden dollars om in deze wereldwijde handel.

