Terwijl Hooverphonic scoort in Rotterdam, werkt ex-groepslid Luka aan haar eerste single

November vorig jaar moest Luka nog een bittere pil slikken. Na een samenwerking van bijna drie jaar kreeg de zangeres te horen dat ze vervangen werd door Geike Arnaert. “Na drie jaar bij Hooverphonic is het tijd om mijn eigen weg te gaan”, schreef ze toen op Instagram. “Ik ben heel dankbaar voor alle kansen, de vele tours, de geweldige ervaringen en herinneringen die ik heb. Ik wens Hooverphonic en Geike het allerbeste.” Ze hintte in de post ook op een solocarrière. “Hou een oogje in het zeil voor mijn volgende stappen. Zijn jullie klaar voor mij?”