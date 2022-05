TeamBelgium is vertrokken: Jérémie Makiese reist af naar Turijn voor het Songfestival

Showbizz ‘Voor haar’ van man Gene Thomas blijft favoriete nummer van Kristel Verbeke: “Ik ben nog altijd heel verliefd op hem”

Ex-K3'tje Kristel Verbeke (46) en zanger Gene Thomas (49) zijn al 23 jaar een koppel. Bij ‘Zot gedraaid’ op Joe vertelt ze over haar favoriete nummer. Dat is ‘Voor haar’, het nummer dat Gene speciaal voor haar schreef. “Ik sta nog altijd te blinken als ik het hem hoor zingen op een podium. Dan heb ik soms echt zin om te roepen: Dat is voor mij! Dat is mijn liedje”, vertelt Kristel.

