Taylor Swift zet huwelijk van ex-lief op stelten in nieuwe videoclip ‘I Bet You Think About Me’

MuziekTaylor Swift (31) liet afgelopen weekend weten dat ze een verrassing in petto had voor haar fans. Op maandag zou ze de videoclip voor het nummer ‘I Bet You Think About Me’ de wereld insturen. De Amerikaanse zangeres heeft ook woord gehouden, want de muziekvideo van haar nieuwe single staat sinds vanavond op YouTube.

In de clip zien we hoe Taylor Swift het huwelijk van een ex-lief op stelten zet. Haar oude liefde wordt in de muziekvideo gespeeld door de acteur Miles Teller. Samen met alle andere gasten is Teller in het wit gekleed. Taylor zelf draagt doorheen de videoclip alleen maar vuurrode outfits, een verwijzing naar haar album ‘Red’.

Miles Teller trouwt in de muziekvideo met Keleigh Sperry, meteen ook zijn echtgenote in het echte leven, maar de aanwezigheid van Swift is voor de bruidegom duidelijk een stoorfactor. Op een gegeven moment zien we bijvoorbeeld hoe de zangeres haar handen gebruikt om een stuk van de wedding cake te eten.

Verwijzing naar Jake Gyllenhaal

Vervolgens gaat het feest gewoon verder. Miles heeft duidelijk de tijd van zijn leven, maar dan is het tijd voor Taylor om een speech te geven. De aanwezige gasten kunnen duidelijk lachen om haar grapjes, maar Teller zelf zit er maar ongemakkelijk bij. De zangeres heeft voor de bruid ook nog een huwelijkscadeau bij: een rode sjaal. Meteen een verwijzing naar haar hit ‘All Too Well’, een nummer dat ze over haar ex Jake Gyllenhaal geschreven heeft. Fans zijn er dan ook van overtuigd dat ook de videoclip van deze single een verwijzing is naar de acteur.

Voor de videoclip werkte Taylor Swift samen met haar goede vriendin Blake Lively. Zij nam de regie van de muziekvideo voor haar rekening. “Eindelijk heb ik de kans gekregen om samen te werken met de briljante, dappere en extreem grappige Blake Lively”, klonk het eerder nog op de sociale media van de zangeres. Ook Taylors broer Austin werkte mee aan de clip.

