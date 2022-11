Taylor Swift schrijft opnieuw geschiedenis: alles wat je moet weten over de American Music Awards 2022

MUZIEKZondagavond was het in Los Angeles tijd voor de uitreiking van de 50ste American Music Awards. Taylor Swift (32) ging naar huis met alle zes de prijzen waarvoor ze was genomineerd, waaronder de hoofdprijs van artiest van het jaar. Daarmee verlengt ze haar record als meest bekroonde artiest van de prestigieuze awards.

De American Music Awards 2022 gingen dit jaar door in het Nokia Theater en werden voor de gelegenheid gepresenteerd door Wayne Brady, in een kleurrijk pak. De presentator was zeer blij met zijn job van de avond. “Omkopen heeft eindelijk gewerkt”, grapte hij aan het begin van de show, die werd geopend met een optreden van formaat. Pink bracht haar nieuwe nummer ‘Never Gonna Not Dance Again’ al rolschaatsend op het podium van de AMA’s.

Volledig scherm Pink © REUTERS

Dat ze voor ambiance kan zorgen is overduidelijk. Maar later op de avond zorgde Pink ook voor het meest emotionele moment van de avond. De zangeres zong ‘Hopelessly Devoted to You’ ter nagedachtenis van Olivia Newton-Jon, die op 73-jarige leeftijd overleed na lange strijd tegen kanker. Het publiek zwaaide mee met het eerbetoon terwijl Pink de longen uit haar lijf zong in een sprankelende, roze jurk.

Volledig scherm Pink eert Olivia Newton-John © Chris Pizzello/Invision/AP

Record verbroken

De grote winnaar van de avond was Taylor Swift. De Amerikaanse zangeres sleepte de meeste awards in de wacht. Ze werd bekroond tot artiest van het jaar, beste vrouwelijke popartiest en beste countryzangeres. De drie andere prijzen kreeg ze voor haar heropgenomen album ‘Red (Taylor’s Version)’. Haar harde werk werd beloond met een award voor beste popalbum en beste countryalbum. Verder werd de 10 minuten durende kortfilm van ‘All Too Well’, met in de hoofdrol Sadie Sink en Dylan O’Brien, bekroond met beste muziekvideo. De Amerikaanse zangeres verlengt haar record als artiest met de meeste American Music Awards, gevolgd door Michael Jackson op de tweede plaats met 26 overwinningen en Whitney Houston met 22 awards op haar naam.

Swift was zelf verbaasd over haar overwinningen. Tijdens haar toespraak zei ze dat ze nooit had verwacht dat haar opnieuw opgenomen albums iets zouden betekenen voor de fans. Ze bedankte degenen die haar hielpen “uren en uren in de studio door te brengen om ‘Red’ opnieuw op te nemen”. Verder bedankte ze ook de artiesten op ‘Red (Taylor’s Version)’, de videosterren van ‘All Too Well', de ‘I Bet You Think About Me’-regisseur Blake Lively en co-ster Miles Teller. De zangeres sprak ook vol lof over de Swifties (haar fans): “Jullie maakten het zo duidelijk dat jullie de muziek wilden horen die ik zou maken. Jullie moedigden me keer op keer aan. Ik merkte dat hoe meer muziek ik maakte en uitbracht, hoe gelukkiger ik was. Ik heb voornamelijk jullie te danken voor mijn geluk. Ik hou meer van jullie dan ik kan zeggen.”

Volledig scherm Taylor Swift © REUTERS

Eerbetoon

Lionel Richie nam de hoogste eer van de AMA’s in ontvangst. Hij won de Icon Award 2022, uitgereikt aan een artiest wiens werk een wereldwijde invloed heeft gehad op de muziekindustrie. Smokey Robinson introduceerde Richie en merkte op dat fans de twee vaak door elkaar slaan. Robinson en Richie verklapten zelfs dat ze soms handtekeningen voor elkaar zetten aan bewonderaars. In zijn toespraak bedankte Richie zijn familie, vrienden en manager. Hij hield een oprechte toespraak over zijn carrière en gaf wijze raad aan opkomende muzikanten over het aangrijpen van de gelegenheid om anderen te inspireren. “Als je het woord hip hoort, betekent het vandaag,” zei Richie. “Als je het woord inspirerend hoort, betekent het voor altijd.”

Als eerbetoon deelden Stevie Wonder en Charlie Puth hun favoriete Lionel Richie-nummers op het podium. Wonder begon met een fragment van ‘Three Times a Lady’, gevolgd door Puth’s versie van ‘Easy’. Het duo zong samen ‘All Night Long’ en ‘Say You, Say Me.’ Vervolgens voegden ze een beatbox-versie toe van ‘Brick House’, geharmoniseerd met ‘Jesus Is Love’. Hun optreden eindigde met ‘We Are The World’, waarvoor ze werden vergezeld door Smokey Robinson, Jimmie Allen, Melissa Etheridge, Ari Lennox, Muni Long, Dustin Lynch, Yola en Richie zelf.

Volledig scherm Smokey Robinson, Stevie Wonder, Jimmie Allen, Melissa Etheridge, Ari Lennox, Muni Long, Dustin Lynch, Yola, en Charlie Puth. © Getty Images for dcp

Verrassing

De verrassing van de avond was het optreden van Cardi B, de presentator van de AMA’s vorig jaar. Ze vergezelde GloRilla op het podium en brachten samen hun lied ‘Tomorrow 2'. De vrouwelijke rapsterren coördineerden hun outfits en vurige dansbewegingen terwijl ze het publiek opzweepten.

Volledig scherm GloRilla © Getty Images for dcp

Steun aan LGBTQIA+-gemeenschap

De American Music Awards vonden plaats minder dan een dag na de dodelijke schietpartij op zaterdagavond in een homo-nachtclub in Colorado Springs. Een 22-jarige man vermoordde vijf mensen en liet 25 anderen gewond achter. De man werd uiteindelijk onderdrukt en gearresteerd. Presentator Wayne Brady sprak zich uit over de tragedie. “Onze harten gaan uit naar alle families van de slachtoffers”, vertelde Brady. “Ik hou van jullie allemaal, en mijn hart is bij jullie, en God zegene jullie.”

Kim Petras en Dove Cameron betuigden ook hun steun aan de slachtoffers en de LGBTQIA+-gemeenschap. “Ik wil iedereen eraan herinneren hoe belangrijk queer-zichtbaarheid is en hoe belangrijk onze gemeenschap is”, zei Cameron, die de award won van beste artiest van het jaar. “Ik wil uw aandacht vestigen op organisaties als GLAAD en The Trevor Project voor wat u nu kunt doen. Ik wil je eraan herinneren dat je geliefd bent en ik wil je bedanken voor de steun.” Ook Petras sprak vanuit haar hart: “Ik kan vandaag niet stoppen met aan Colorado te denken. Homoclubs hebben me eigenlijk opgevoed. En ik kan vol vertrouwen zeggen dat niemand meer van popmuziek houdt dan van homoclubs. Dus ik denk aan jullie.”

Dit zijn alle winnaars van de American Music Awards: Artiest van het Jaar: Taylor Swift Beste Nieuwe Artiest van het Jaar: Dove Cameron Beste Samenwerking: Elton John & Dua Lipa - ‘Cold Heart - PNAU Remix’ Favoriete artiest op tournee: Coldplay Beste Muziekvideo: Taylor Swift - ‘All Too Well: The Shortfilm’ Beste Mannelijke Popartiest: Harry Styles Beste Vrouwelijke Popartiest: Taylor Swift Beste Groep of Duo: BTS Beste Popalbum: Taylor Swift - ‘Red (Taylor’s Version)’ Beste Popnummer: Harry Styles - ‘As It Was’ Beste Countryzanger: Morgan Wallen Beste Countryzangeres: Taylor Swift Beste Country Duo: Dan + Shay Beste Countryalbum: Taylor Swift - ‘Red (Taylor’s Version)’ Beste Countrynummer: Morgan Wallen - ‘Wasted on You’ Beste Mannelijke Hiphop-artiest: Kendrick Lamar Beste Vrouwelijke Hiphop-artiest: Nicki Minaj Beste Hip-hopalbum: Kendrick Lamar - ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ Beste Hip-hopnummer: Future ft. Drake & Tems - ‘WAIT FOR U’ Beste Mannelijke R&B-artiest: Chris Brown Beste Vrouwelijke R&B-artiest: Beyoncé Beste R&B-album: Beyoncé - ‘Renaissance’ Beste R&B-nummer: Wizkid ft. Tems - ‘Essence’ Beste Mannelijke Latin Artiest: Bad Bunny Beste Vrouwelijke Latin Artiest: Anitta Beste Latin Duo: Yahritza Y Su Esencia Beste Latin-album: Bad Bunny - ‘Un Verano Sin Ti’ Beste Latinnummer: Sebastián Yatra - ‘Dos Oruguitas’ Beste Rockartiest: Machine Gun Kelly Beste Rocknummer: Måneskin - ‘Beggin’ Beste Rockalbum: Ghost - ‘Impera’ Beste Gospelartiest: Tamela Mann Beste Dance-artiest: Marshmello Beste Kpop-artiest: BTS Beste Afrobeats-artiest: Wizkid Beste Soundtrack: ‘Elvis’

