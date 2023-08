Taylor Swift kondigt heropgenomen album '1989 (Taylor's Version)' aan tijdens concert: “Verrassing!”

showbizz Marcske, Carmen en Boma maken hun opwachting op Rijvers Festival: “We moeten VRT betalen voor gebruik van het personage”

Fans van ‘F.C. De Kampioenen' kunnen zich dit weekend uitleven op Rijvers Festival in Lievegem. Onder meer op de affiche: een meet & greet met Boma (Marijn Devalck) en Carmen (Loes Van den Heuvel) en een dj-set van the one and only Marcske (Herman Verbruggen). Wat hebben de acteurs in petto? En moeten ze een deel van hun verdiensten afstaan aan de VRT? “Onze maandwedde bleef al die jaren dezelfde, ook al werd de reeks steeds populairder.”