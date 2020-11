Taylor Swift haalt slag thuis: ze mag haar oude hits weer heropnemen

Eind juni vorig jaar kocht de bekende muziekmanager Scooter Braun (39) ‘Big Machine Records’ voor 256 miljoen euro. Daaronder vielen zes van Taylors acht studio-albums. De verkoop van het label betekende dat Swift de rechten op de originele opnames van haar liedjes verloor aan een man die ze amper kende. Bovendien had ze zelf nooit een aanbod gekregen om de rechten op haar eigen nummers aan te kopen. Daaruit ontstond een jarenlange ruzie tussen Swift en Braun. Die verbood de zangeres namelijk haar liedjes live op tv te performen of om ze te gebruiken in haar Netflix-documentaire ‘Miss Americana’.

Het was contractueel bepaald dat ze de albums weer zelf mocht opnemen vanaf november 2020 en dat hadden de ‘Swifties’ in hun agenda geschreven. Swifts leger van fans steunde haar massaal op Twitter: “Eindelijk, het is november 2020 #TaylorIsFree!” Of Swift haar oude nummers weer gaat heropnemen, valt af te wachten. Destijds verklapte ze wel in een interview dat het ‘absoluut haar intentie’ was om dat te doen.