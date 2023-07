Taylor Swift gaf alle medewerkers van haar tournee een gouden ketting

In de ketting staat de naam van de tournee ‘The Eras Tour’, gegraveerd. Volgens Gayle herinnert het presentje haar aan de rol die Swift in haar leven speelt. “Ze is als een grote zus voor me. Als je in de muziekwereld zit, is er zoveel wat je niet kent en is er zoveel stress. Ik ben een perfectionist, maar lang niet alles gaat perfect. Er waren zeker momenten waarop ik over mijn onzekerheden en angsten wilde praten en zij bleek een zeer troostend persoon. Ze is zo’n licht in mijn leven geweest”, zegt de 19-jarige Amerikaanse zangeres over Swift.