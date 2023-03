Taylor Swift brengt vier nieuwe nummers uit ter ere van langverwachte ‘Eras Tour’

‘Eyes Open’ en Safe & Sound’ verschenen eerder op de soundtrack van de film ‘The Hunger Games’. ‘If This Was A Movie’ kreeg ook een remake van Swift. Het nummer uit 2010 is in de originele versie terug te vinden als bonustrack op het album ‘Speak Now’. Het laatste nieuwe nummer is ‘All Of The Girls You Loved Before’. De song haalde het album ‘Lover’ net niet, maar stukjes van het nummer zijn vorige maand al opgedoken op internet.

Swift neemt haar nummers opnieuw op, omdat ze jarenlang in de clinch lag met haar voormalige producent Scooter Brown. Hij bezat de rechten op de muziek van de singer-songwriter, maar daar kwam twee jaar geleden verandering in. Vanaf november 2020 kreeg de artieste de toestemming om haar oude liedjes zélf op te nemen, onder eigen naam. Op die manier is ze zelf in het bezit van de muziekrechten. Tot hiertoe bracht ze al ‘Fearless’ en ‘Red’ opnieuw uit.

‘Eras Tour’

De ‘Anti-Hero’-zangeres begint vrijdag in Glendale, Arizona, aan het Amerikaanse deel van haar ‘Eras Tour’. In de maanden die volgen zal Swift haar nieuwe en oude liedjes spelen in stadions doorheen de Verenigde Staten. De tour is volgens de artieste “een muzikale reis doorheen haar heden en verleden”. Begin augustus komt er een einde aan het eerste deel van haar tournee.

