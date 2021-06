Taylor Swift brengt in november nieuwe versie van ‘Red’ uit

Muziek Wellicht 48 bezoekers besmet tijdens Songfesti­val-shows in Rotterdam Ahoy

17 juni Tijdens het Songfestival in Ahoy zijn in totaal wellicht 48 bezoekers besmet geraakt met het coronavirus. Dat komt neer op een gemiddelde van 1,6 per duizend aanwezigen, oftewel vijf per show, meldt Fieldlab Evenementen. Het liedjesfestijn was één van de grootschalige evenementen waar beperkt publiek werd toegelaten, met een strenge controle aan de ingang. In totaal woonden bijna 30.000 personen het ESF in Rotterdam bij.