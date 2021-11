Taylor Swift brengt eigen versie van album ‘Red’ uit met meer dan 10 nieuwe nummers

Het album telt 30 tracks, en dat zijn er een pak meer dan bij de originele release. “Dit wordt de eerste keer dat jullie alle 30 liedjes horen die op ‘Red’ hadden moeten staan”, aldus de trotse zangeres. Naast de nieuwe nummers staan ook haar oude hits ‘We Are Never Getting Back Together' en ‘I Knew You Were Trouble’ weer op de plaat. Om het af te maken bracht ze ook een 10 minuten durende versie van haar bekende nummer ‘All Too Well’ uit. Een fan-favoriet die volgens de geruchten verhaalt over haar breuk met acteur Jake Gyllenhaal. Vannacht brengt ze ook een kortfilm uit die bij het nummer past. Daarin zullen enkele bekende acteurs te zien zijn, zoals Dylan O’Brien.