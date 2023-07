Taylor Swift breekt opnieuw records met haar nieuwe versie van ‘Speak Now’

MuziekTaylor Swift (33) blijft maar records breken. ‘The Eras Tour’ van de Amerikaanse zangeres is alvast een gigantisch succes, maar ook ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ doet het goed. De plaat, die door de wereldster opnieuw werd opgenomen, wist zelfs de eerste plaats te behalen in de Billboard 100.

KIJK. Taylor Swift duikt weg wanneer fans armbandjes gooien.

Het nieuws dat Taylors album op de eerste plaats staat, raakte op zondag bekend, maar er is nog meer goed nieuws omtrent de Amerikaanse zangeres. De wereldster heeft nu ook Barbra Streisand voorbijgestoken op vlak van meeste nummer 1-albums. Daarnaast is ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ al het twaalfde album van de zangeres dat de eerste plaat wist te behalen in de Billboard 100. Swift heeft momenteel ook nog drie andere albums in de top tien van de welbekende hitlijst staan. Ook ‘Love’ en ‘Folklore’ doen het nog steeds goed.

Zes nieuwe songs

Het is bovendien ook al een tijdje geleden dat er nog een artiest met vier albums in de top 10 stond. De laatste keer dateert van 1966. Toen was de eer weggelegd voor Herb Alpert. Swift is verder ook de enige artieste die erin geslaagd is om vijf jaar op rij een nieuw nummer 1-album uit te brengen. Ook is Taylor er als enige in geslaagd om een half miljoen exemplaren van negen verschillende albums te verkopen en dat op telkens zeven dagen tijd.

De Amerikaanse zangeres heeft in de afgelopen maanden verschillende albums opnieuw uitgebracht. Denk bijvoorbeeld maar aan ‘Fearless’ en ‘Red’. ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ is echter wel de meest succesvolle heruitgave tot nu toe. De nieuwe versie telt op zijn beurt ook zes nooit eerder uitgebrachte songs.

