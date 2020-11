Taylor Swift artiest van het jaar bij AMA's

MuziekTijdens de uitreiking van de American Music Awards is Taylor Swift (30) zondagavond uitgeroepen tot artiest van het jaar. Ze versloeg daarmee Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch en The Weeknd.

De 30-jarige won ook in de categorie beste vrouwelijke pop/rock-artiest én ontving het beeldje voor beste muziekvideo, voor haar clip bij de single ‘Cardigan’. Swift was zelf niet aanwezig op de awardshow, mét goede reden. “De reden dat ik hier vanavond niet ben, is dat ik op dit moment al mijn oude muziek opnieuw aan het opnemen ben, in de studio waar we de liedjes oorspronkelijk opnamen. Het is geweldig, en ik kan niet wachten tot jullie de muziek horen." Swift brak met deze nieuwe prijzen trouwens haar (eigen) record: ze blijft de artiest met de meeste AMA’s (32), een record dat ze vorig jaar zelf overnam van Michael Jackson.

Bij de mannelijke tegenhanger van de prijs voor beste pop/rock-artiest ging de winst naar Justin Bieber. Nicki Minaj en de in 2019 overleden Juice Wrld kwamen als winnaar uit de bus bij de prijzen voor beste rap- en hiphop-artiesten. Taylor moest Harry Styles voor zich dulden bij de prijzen voor beste pop/rock-album van het jaar, de voormalig One Direction-zanger won die award voor zijn plaat ‘Fine Line’. In de liedjescategorieën gingen de prijzen naar Dua Lipa voor ‘Don't Start Now’ (pop/rock), Cardi B en Megan Thee Stallion voor ‘WAP’ (rap/hiphop), Dan+Shay en Justin Bieber voor ‘10,000 Hours’ (country) en The Weeknd voor ‘Heartless’ (soul/r&b).

The Weeknd mocht ook een beeldje in ontvangst nemen voor beste mannelijke artiest in de categorie soul en r&b. Bij de vrouwen ging die prijs naar Doja Cat, die ook de award voor beste nieuwkomer won.

Optredens

Tijdens de awardshow kwamen ook verschillende artiesten optreden. Zo bracht Jennifer Lopez in zwarte catsuit een sexy duet met Maluma. Op voorhand was er veel te doen over dat optreden, omdat het misschien té sexy zou zijn en dat tot klachten zou kunnen leiden. Jennifer heeft dan ook een reputatie opgebouwd: zo volgden er op haar optreden op de Super Bowl vorig jaar maar liefst 1.300 klachten. De show - die ze toen samen met Shakira gaf - zou ‘pornografisch’ geweest zijn, ‘een act uit de stripclub’, klonk het onder meer. Of dit optreden voor klachten heeft gezorgd, is nog niet bekend. Op Twitter uitten fans wel hun ongenoegen, omdat de show té hard zou lijken op het optreden dat Beyoncé in 2014 op de Grammy’s bracht. Zo zouden onder meer de outfit van Jennifer, haar kapsel en de belichting gepikt zijn van Beyoncé.

Ook Justin Bieber en Shawn Mendes traden op. Ze openden de show met hun recente duet ‘Monster’, waarna Bieber ook z'n hits ‘Lonely’ en ‘Holy' bracht. En Mendes mocht nog eens terugkomen voor het nummer ‘Wonder’. Niet alle artiesten waren trouwens aanwezig in Los Angeles, waar de show werd opgenomen. BTS bracht de nummers ‘Dynamite' en ‘Map Of The Soul’ vanuit het Olympisch Stadion in Seoul, Dua Lipa trad op in Londen.

De awardshow vond plaats in Los Angeles, voor een beperkt publiek dat was toegelaten op het balkon van het Microsoft Theatre. De gasten waren op voorhand getest voor covid-19 en ze droegen tijdens de hele awardshow maskers.