Taylor Swift als grote winnares, een outfit met Kanye West-print en een teleurstelling voor Harry Styles: alles wat je moet weten over de MTV EMA’s

CelebritiesDe grootste sterren onder ons verzamelden zich zondagavond voor de MTV Europe Music Awards in het Duitse Düsseldorf. En daarvoor trokken ze graag alles uit de kast, zélfs een outfit met Kanye West-print. Maar het is vooral Taylor Swift (32) die zich de koningin van de avond mag kronen. De zangeres schreef bijna moeiteloos vier awards op haar naam.

Een trendsettende awardshow vraagt om extravagante outfits. En die boodschap kwam duidelijk over. Zo flaneerde zangeres Bebe Rexha in een blauwe constructie en liet ook Noa Kirel, een Israëlische zangeres, monden openvallen. Een gewaagde outfit kunnen we wel zeggen, na alle heisa rond Kanye ‘Ye’ West. In een tweedelige set bedrukt met zijn gezicht verscheen ze op de rode loper.

(Lees verder onder de foto’s.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De show zelf leidden zangeres Rita Ora en haar man Taika Waititi in goede banen. Een mijlpaal, want het is de eerste keer dat het koppel samenwerkt. Voordien hielden ze hun relatie liever uit de schijnwerpers. Onder de spotlights kondigde het presentatieduo heel wat toppers aan. Zo veroverde Kalush Orchestra, de Oekraïense Eurosongwinnaars, het imposante podium.

(Lees verder onder de video.)

Taylor Swift prijst zich met maar liefst vier awards de grote winnares van de EMA’s. De zangeres zette de prijs voor Best Artist, Best Pop, Best Video en Best Longform Video op haar naam. Die bemachtigde ze door haar kortfilm ‘All Too Well’. “Ik schreef en regisseerde heel lang aan mijn muziekvideo, het was de eerste kortfilm die ik maakte”, klonk het na de overwinning. “Het voelt alsof ik erdoor veel over mezelf en over het maken van film leerde. Het kan een natuurlijk verlengstuk zijn van verhalen vertellen, net zoals het schrijven van liedjes.” Swift moest enkel haar nominatie voor Best Fans aan de Zuid-Koreaanse boyband BTS gunnen.

(Lees verder onder de video.)

Voor Harry Styles viel de buit helaas tegen. De Britse popster kreeg zeven nominaties, maar nam slechts twee awards mee naar huis: die van Best UK & Ireland Act en Best Live. Hij maakte ook kans op de award voor Best Song met ‘As It Was’, maar Nicki Minaj ging met de pluimen lopen. Ook in de reeks Best Hip Hop haalde zij goud.

Onze noorderburen zagen jammer genoeg hun kans op een felbegeerd beeldje aan hun neus voorbijgaan. De Nederlandse dj Tiësto maakte kans op een verzilvering in de categorie Best Collaboration en Best Electronic, maar de Franse David Guetta nam beiden mee naar huis dankzij zijn hit ‘I’m Good (Blue)’ met Bebe Rexha.

LEES OOK