“’t Smidje’ voelt als een vloek en een zegen tegelijk”: Jorunn van Laïs over de hit die zelfs Polen bereikte

Muziek Na vijf jaar stilte is Rihanna terug met nieuwe single, ter ere van overleden Chadwick Boseman in ‘Black Panther 2'

Zangeres Rihanna (34) is weer helemaal terug. Na een pauze van vijf jaar brengt ze vandaag het nummer ‘Lift Me Up’ uit, de soundtrack voor de nieuwe Marvel-film ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Het lied is een eerbetoon aan de overleden acteur Chadwick Boseman. Fans zijn alvast laaiend enthousiast. “Dit lied bezorgt me meteen tranen in mijn ogen", klinkt het.

28 oktober