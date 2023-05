‘t Hof van Commerce viert 25-jarig bestaan: “Meedoen aan ‘Liefde voor muziek?’ Ik zou door de grond zakken van schaamte”

Muziek Gustaph maakt indruk tijdens eerste repetitie in Liverpool én stijgt bij de bookmakers

Op donderdag 11 mei is het zover. Dan zal Gustaph (42) - wiens echte naam Stef Caers is - ons Belgenlandje vertegenwoordigen tijdens de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. Hoewel de bookmakers in eerste instantie niet laaiend enthousiast waren over onze inzending, maakte zijn eerste repetitie in Liverpool wél indruk. En dat loont. België staat momenteel op de 28ste plaats.