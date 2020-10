Sylver lost nieuwe single en blikt terug op twintig jaar carrière: “Die stalker in Rusland stond op een dag zelfs in mijn kleedkamer”

MuziekZe zouden slechts eenmalig een single uitbrengen, maar twee decennia later draait danceformatie Sylver nog steeds op volle toeren. Om hun door corona verpeste feestjaar toch niet in stilte te laten voorbijgaan, lost de groep vandaag met de R.E.M-cover ‘Losing my religion’ hun nieuwe single en blikken ze terug op twintig waanzinnige jaren. “Als je vroeger groupies zag, was Wout nooit veraf”

De groep - die bestaat uit zangeres Silvy, dj Wout en gitarist John Miles jr - coverde eerder al ‘Lay all your love on me’ van Abba en deden ook hun ding met ‘Foreign Affair’ van Mike Oldfield, maar van de nummers van R.E.M. bleef Sylver af. Tot nu, want de groep koos ervoor om met ‘Losing my religion’ de grootste klassieker van de rockgroep in een nieuw jasje te steken. “Het was een idee van onze producer. Wout, John en ik konden ons daar onmiddellijk in vinden”, legt zangeres Silvy De Bie (39) uit. “Zenuwen om zo’n wereldnummer op te nemen heb ik niet gehad, integendeel. Ik vind het juist leuk om aan een klassieker mijn eigen draai te geven.”

‘Losing my religion’ vormt de voorbode van het nieuwe album van de groep, dat in 2021 in de winkelrekken zal liggen. “Dat zal een combinatie worden: we zullen nieuwe nummers brengen, maar steken ook onze klassiekers in een nieuw jasje”, legt dj Wout Van Dessel (46) uit. “Dit album zal uitkomen op Smash The House, het label van Dimitri Vegas en Like Mike. Ik ken Dimi al van in z’n beginjaren als dj. Hij kwam toen samen met z’n broer plaatjes draaien in discotheek Illusion in Lier, waar ik ook werkte. Dimi is altijd fan geweest van Sylver en wilde graag eens samenwerken. Et voila.”

Jullie zijn duidelijk nog niet van plan om te stoppen.

Wout: Zijt maar zeker van ni (lacht). We zijn superblij dat we nog steeds actief zijn in de muziekbusiness. Zeker als je bedenkt dat we ‘Turn the tide’, het nummer waarmee we doorgebroken zijn, indertijd als iets eenmaligs zagen. Maar ondertussen willen we er gerust nog tien jaar aanbreien.

Silvy: Het is gek om te beseffen dat er al twintig jaar voorbij is. Maar we hebben sowieso wel iets goeds gedaan, aangezien we een van de weinige ninetiesgroepen zijn die nog zo vaak op een podium staan. Als ik terugkijk naar 2019: toen hadden we tachtig shows.

Wout: We waren ook van plan om op dat elan verder te gaan in 2020, maar de coronacrisis verpestte dat. Alle voorbereidingen voor onze livetour waren getroffen, maar we zijn nooit kunnen beginnen door de lockdown. Nu ja, hopelijk lukt het volgend jaar wel. Weet ge wat wel zo is? Door deze gedwongen pauze besef ik des te meer wat voor een zotte periode wij er als Sylver hebben opzitten.

Is jullie agenda - 2020 even terzijde - nog steeds even druk als in jullie beginjaren?

Silvy: Toch wel, maar we zijn selectiever geworden. Om vier uur ‘s nachts op een veel te klein podium in een discotheek kruipen: dat doen we niet meer. Daar zijn we te oud voor. (lacht)

Voelen jullie je dans soms dinosaurussen tussen de huidige generatie artiesten?

Wout: Wel als het op het promoten van muziek aankomt. Toen wij begonnen was er nog geen sprake van sociale media. Je moest veel meer moeite doen om je product te promoten. Nu heb je Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ...

Silvy: Amai, zwijg mij van TikTok. Dat hebben we geen van allen onder de knie. (lacht) Daar moet ik mijn dochter Noor voor inschakelen, want als ik die app moet gebruiken voel ik me echt oud. Ik snap er niets van. Waarom zou je überhaupt zo’n filmpjes maken?

John: That being said: Regi snapt ondertussen hoe het werkt, duswe aan hem wat tips vragen. (lacht)

Wout: Bon, da’s dan geregeld: Silvy gaat voor ons op TikTok. Al weet ik nu al dat dat waarschijnlijk zal eindigen met een rondje ‘we maken Wout belachelijk op sociale media’. Zo voeren wij dus heden ten dage promo hé. (lacht)

Volledig scherm Sylver tijdens de opnames van hun nieuwe single ‘Losing my Religion’. © Joel Hoylaerts/Photo News

Jullie promo kost dus minder moeite. Merken jullie dat dit bijdraagt aan een grotere balans tussen privé en werk?

Wout: Nu is er tenminste zoiets als een privéleven. Vroeger waren we zelden thuis. We wilden alle kansen grijpen, en dus reisden we volop rond voor optredens en promo. Als dat wilde zeggen dat we drie weken naar China moesten, deden we dat.

Silvy: Dat is uiteindelijk ook de voornaamste reden geweest waarom we eventjes gecrasht zijn. We zijn er toen vier jaar tussenuit geweest, waarna we beslisten om zelf onze agenda te bepalen. Dat maakt het nu leefbaar.

Kunnen jullie nu meer van jullie succes genieten?

Silvy: Vroeger besefte ik precies niet goed wat me allemaal overkwam. Wij hebben het podium gedeeld met absolute wereldsterren zoals Alicia Keys, maar ik vergat om van zulke momenten te genieten. Ook al omdat ik veel te verlegen was. Als je mij op het podium zag staan, was ik precies een bang vogeltje. Vandaag de dag ben ik veel zelfverzekerder.

Jullie maakten de gekste dingen mee. Vertaalde zich dat ook in groupies en gestoorde fans?

Silvy: Voor groupies moet ge bij Wout zijn. (lacht) Ik ging altijd braaf slapen na onze show.

Wout: Ik ook. Maar wanneer, waar en met wie... Da’s een ander verhaal. (lacht) Als jonge gast zonder relatie zag ik daar ook geen graten in. Bij mij was dat allemaal onschuldig, maar Silvy had wel een fameuze stalker in Rusland.

Silvy: Klopt. Iedere keer wanneer wij in Rusland kwamen, stond die jongen ons op te wachten in de luchthaven. En als we incheckten in ons hotel, stond hij daar op ons te wachten en wist hij bovendien in welke kamer ik logeerde.

Creepy.

Silvy: Daar stopte het niet. Hij zat ook iedere keer op dezelfde binnenlandse vluchten die wij namen en wist keer op keer door te dringen in de backstage. Op een dag stond hij zelfs in mijn kleedkamer.

Wout: En toen moest de echte stalking nog beginnen. Die jongen had op een bepaald moment het e-mailadres van Silvy gevonden en begon haar toen dreigmails te sturen.

Silvy: We mochten niet meer naar Rusland komen, want ik had zijn hart gebroken. Uiteindelijk zijn die berichten wel gestopt omdat we - op mijn vraag - een tijdje niet meer naar Rusland geweest zijn. Jammer voor onze andere fans, maar het was de enige manier om het onder controle te krijgen.

Wout: Dat gezegd zijnde: ik vond dat wel jammer. Russische vrouwen zijn mooie vrouwen.

Silvy: Wout en z’n groupies hé... (lacht)

Iets leuker dan: wat vonden jullie zelf het mooiste moment uit de afgelopen twintig jaar?

Silvy: My god, dat is echt de moeilijkste vraag ever. (lacht)

John: Ik ben er nog niet zo lang bij, maar persoonlijk zou ik zeggen: tien jaar Sylver in de Lotto Arena. We speelden toen twee shows en dat was waanzinnig. Vooral toen Wout het een goed idee vond om ‘Bonkers’ mee te rappen met Dizzee Rascal.

Wout: Ik weet niet waarom ik dat deed, want ik heb de vocale capaciteiten van een microgolfoven. Als we volgend jaar onze live-tour doen om twintig jaar Sylver te vieren, beloof ik plechtig dat ik de microfoon niet vastpak. (lacht)

En de outfits van toen, keren die terug?

Wout: Gij noemt dat nog outfits? Dat vind ik zeer respectvol. (lacht) Ik weet niet wat het was dat wij aanhadden, but boy...

Silvy: De jaren negentig waren niet bepaald een toonbeeld van stijl, laat ik het zo zeggen. Wij waren niet de enigen die gek gekleed waren. Als je toen naar de outfits van andere ninetiesbands keek: dat was even erg hoor.

Wout: Dat is ook de reden waarom mensen van mijn leeftijd nu overwegend zwart dragen. Dat is een rouwperiode voor alles wat we toen hebben moeten doorstaan.

Silvy: Dus nee: onze outfits maken geen comeback. (lacht)

Volledig scherm De outfits van Sylver in hun beginjaren. © RV

Volledig scherm De outfits van Sylver in hun beginjaren. © RV

