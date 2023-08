Suzan & Freek maken het nog één keer zomerzwoel: kijk hier live naar het laatste Qmusic Sunset Concert

Muziek Nederland­se dj Armin van Buuren stijgt in Dubai tot grote hoogte (en scoort twee wereldre­cords)

Armin van Buuren (46) is in Dubai tot grote hoogten gestegen. De top-dj verzorgde een optreden op de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Hij brak daarmee zowel het hoogterecord als het wereldrecord voor het grootste LED-scherm ooit gebruikt in een show.