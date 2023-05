Supporterslied van Studio Brussel voor Remco Evenepoel grote hit op Italiaanse media: “Onbewerkte versie klonk heel vals”

muziekHet supporterslied van ‘Studio Brussel’-presentatoren Fien Germijns, Thibault Christiaensen en Eva De Roo om Remco Evenepoel naar de overwinning in de Giro d’Italia 2023 te loodsen gaat in Italië niet onopgemerkt voorbij. Van de grootste Italiaanse sportkrant tot de live-uitzending op ‘Rai Sport’: de videoclip van ‘Remco perché ti amo’ is een regelrechte virale hit. “Remco werd erover aangesproken door een Italiaanse journaliste”, vertelt Eva De Roo.

In navolging van de ‘Remcoorts’-campagne die Studio Brussel lanceerde na de overwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje vorig jaar wilden Eva, Fien en Thibault ook iets doen om Remco in de Giro d’Italia te steunen. Het is een grappig supporterslied geworden met foute videoclip op de tonen van de beroemde Italiaanse hit ‘Sarà perché ti amo’ van Ricchi e poveri. “Met ‘Remco perché ti amo’ - wat ‘Remco, omdat ik van je hou’ betekent - willen we Remco tonen dat wij als Belgen achter hem staan. We zijn zo trots op hem! Dat het lied door de Italiaanse pers wordt opgepikt, overtreft onze verwachtingen”, lacht Eva De Roo. “Blijkbaar vinden ze het in Italië heel leuk dat we net dat nummer uit hun muziekgeschiedenis hebben gekozen. Onze clip werd zelfs getoond op de openbare omroep naast de live-beelden van de Giro. De presentator probeerde onze drie namen uit te spreken en de tekst te vertalen. We zingen over pizza calzone. Wat moeten die Italianen niet denken? (lacht) Het nieuws haalde ook ‘La Gazetta dello sport’ en Italianen reageren zelfs op de clip op het YouTube-kanaal van Studio Brussel: ‘Of iemand het kan vertalen?’.”

Volledig scherm Remco Evenepoel in de 'Giro d'Italia'. © AFP

Remco zelf heeft de clip nog niet gezien, weet Eva. “Hij werd er wel over aangesproken door een Italiaanse journaliste op een persconferentie. Hij had er al over gehoord maar zou het pas bekijken als hij in Rome zal aankomen. Hij wil zich nu focussen op de rit. Als hij in de roze trui zal eindigen en ons lied zal horen, denk ik wel dat hij ermee zal kunnen lachen. Zijn papa Patrick was alvast geëmotioneerd tot tranen toe. Het lied is toevallig een belangrijk nummer voor hem en zijn vrouw Agna. Hij ging het zeker aan Remco tonen.”

Volledig scherm Studio Brussel-presentatoren Fien, Eva en Thibault namen een clip op voor het supporterslied 'Remco perché ti amo'. © RV

Valse noten

Fans van Fien en Eva die hopen op een zangcarrière komen bedrogen uit. “We hebben dit alleen voor Remco gedaan, want toegegeven, Fien en ik hebben onze stemmen bewerkt. Geloof me, de originele versie klonk veel te vals en was zelfs onbruikbaar voor op de radio. Nu klinkt het enigszins aanvaardbaar, maar verwacht dus geen zangcarrière. Alleen Thibault kan echt zingen. De clip is trouwens gedraaid op de muur van Geraardsbergen, want voor een trip naar Italië was er geen budget.” (lacht)

