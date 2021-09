Succesvolle concertreeks ‘Bart Peeters Deluxe’ eindelijk opnieuw van start

De ingrediënten van deze concerten blijven onveranderd: een trip door het beste van Bart Peeters’ songboek, waarbij de energieke zanger wordt begeleid door zijn muzikanten en een koor van 500 enthousiaste zangers en zangeressen. Het enige verschil met de concerten van begin 2020 is dat Peeters nu ook een paar van zijn nieuwe singles zal brengen. Zelf kijkt hij enorm uit naar de komende ‘Deluxe’-concerten. “Op die concerten valt alles op zijn plaats. Je voelt daar op het podium bijna fysiek de verbondenheid van koor en publiek. De sfeer is in alles het tegenovergestelde van wat we in de koude lockdownperiode hebben ervaren. Het is het perfecte middel om de afgelopen donkere periode definitief achter mij te laten.”