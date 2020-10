Stunt van Baba Yega is promo voor nieuwe song bij label van Dimitri Vegas & Like Mike

MuziekDat de leden van Baba Yega na vier jaar hun identiteit onthuld hebben, heeft alles te maken met de lancering van hun nieuwe single ‘Halloween’. In de bijhorende clip tonen de dansers voor het eerst hun ware gelaat. De song is uitgebracht door het label Smash The House van dj’s Dimitri Vegas & Like Mike.

Al jaren heerst er een mysterie rondom Baba Yega. In de jaren dat zij wereldwijd te zien zijn geweest is nooit bekendgemaakt wie er achter de dansgroep verscholen zit. Tot nu, want in de video van ‘Halloween’ transformeert de formatie in echte mensen. Al is het ook nu niet duidelijk of de gezichten die te zien zijn in de clip ook de effectieve leden zijn van de groep.

De nieuwe single werd uitgebracht door het label Smash The House van dj’s Dimitri Vegas & Like Mike. Baba Yega werkte ervoor samen met de Vlaamse dj-duo’s Wolfpack en Bassjackers. Het nummer is intussen al meer dan 100.000 keer gestreamd.

Baba Yega won in 2016 de finale van ‘Belgium’s Got Talent’, waarna de dansers zich ook aan de Duitse en Britse versies van het programma waagden. Daar strandde de mysterieuze groep respectievelijk op de tweede plaats en in de halve finale. Sinds 2018 is de dansgroep ingelijfd bij Studio 100. Dit jaar nemen ze deel aan ‘Holland’s Got Talent’. Opnieuw met succes, want de dansers wisten zich te plaatsen voor de finale. Die zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober.