Studio Brussel viert veertigste verjaardag met feestweekend in De Vooruit

Het feestweekend zal van start gaan op vrijdag 21 april om 16u. De daaropvolgende veertig uur - tot zondag 23 april om 8u - zal Studio Brussel live radio gaan maken in De Vooruit in Gent. De radiozender blaast namelijk veertig kaarsjes uit en wil dat vieren met z'n luisteraars. Die kunnen onder meer een concert van Equal Idiots en Mayorga bijwonen op vrijdagavond, of live een opname van ‘De Popcast van de Week’ bijwonen. Xander De Rycke zal er comedy brengen waarin hij Studio Brussel op de korrel neemt. Maar ook fans van harde gitaren en dancemuziek komen tijdens het feestweekend aan hun trekken. En wie na zondag nog steeds niet genoeg heeft, kan luisteren naar de gloednieuwe podcast ‘Quiz Quiz Hoera', waarin Fien Germijns in de geschiedenis van Studio Brussel duikt.