Studio 100 kondigt nieuwe single, videoclip en theatershow van Piet Piraat aan

’Troepsoep’ gaat over de strijd tegen de vervuiling van de zee, waar Piet Piraat helemaal achter staat. Dat is dan ook meteen het thema van de show ‘Piet Piraat & de schat van de propere zeeën’ die vanaf 1 april 2023 doorheen Vlaanderen toert. Daarin vaart Piet Piraat met zijn Scheve Schuit naar het eiland ‘Bananos’. Hij gaat op zoek naar een schat in het aangespoelde scheepswrak van Kapitein Vuilbaard. Op het eiland ontmoet hij de jonge, stoere knaap Bertus Bandiet. Die waarschuwt Piet Piraat voor de vloek die op het wrak rust doordat Kapitein Vuilbaard de zee vervuilde. Piet Piraat weet dat deze vloek helemaal niet echt is, want hij heeft de vloek zelf bedacht om piraten die de zee vervuilen angst aan te jagen. Hij is een voorvechter van de propere zeeën. Onbevreesd gaat hij op zoek naar de schat. Maar dan blijkt er toch een spook rond te dolen op het eiland. Is de vloek dan toch echt?