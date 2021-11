Studio 100-CEO over kritiek op zittende Rewind Party: “Mijn hart breekt, maar we zijn ervan overtuigd dat deze concerten even fantastisch zullen zijn”

Terwijl de meeste artiesten hun grote concerten uitstellen, besliste Studio 100 maandag om de Rewind Party’s toch te laten doorgaan deze vrijdag, zaterdag en zondag in het Sportpaleis. Al zittend met mondmasker, na het tonen van een Covid Safe Ticket, màg het in principe. “Dus hebben we beslist dat ook te doen", vertelt Anja Van Mensel, CEO van Studio 100. Maar om dat praktisch mogelijk te maken - lees: van alle staanplaatsen op het middenplein een zitplaats maken - moet Studio 100 een extra concertdag inlassen, op maandag 6 december. Die verandering, bovenop het feit dat de concerten al zittend doorgaan, botsen op frustraties bij de tickethouders. “We hebben een kaartje gekocht voor een fuif. We willen dus gewoon dansen, we willen niet gaan zitten”, klinkt het op Twitter. In een petitie vragen ze zelfs aan Studio 100 om de concerten uit te stellen. Al meer dan drieduizend mensen zetten hun handtekening onder de vraag. “We begrijpen de teleurstelling", zegt Anja Van Mensel. “Ook wij hadden liever al deze maatregelen niet genomen. Mijn hart breekt wanneer we mensen niet kunnen bieden wat ze verwachten. Maar zo’n productie last minute verplaatsen is planningsgewijs echt niet vanzelfsprekend.”