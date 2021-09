StuBru en The Subs dansen op 1 oktober in een zo goed als uitverkocht Sportpaleis

The Subs brachten eind vorig jaar de dancetrack ‘I Want To Dance Again’ uit, een nummer dat ontstond in de lockdown en duidelijk een snaar raakte bij het grote publiek. De song was bijvoorbeeld een van de meest aangevraagde platen van ‘Beats of Love’ tijdens De Warmste Week. Radiozender Studio Brussel en de elektroband sloegen daarop de handen in elkaar en motiveerden de luisteraars om zich aan de maatregelen te houden. Nu de regels het toelaten om weer ‘en masse’ te dansen, is er ‘I Want To Dance Again’ in het Sportpaleis.