Stromae zingt over zelfmoordgedachten: “Zo’n figuur kan steun bieden aan wie het moeilijk heeft”

Verrassing van formaat: Stromae begint midden in interview te zingen en onthult zo nieuwe single over zelfmoord­ge­dach­ten

Tijdens een interview op de Franse televisiezender TF1 heeft de Belgische zanger Stromae (36) de tweede single van zijn nieuwe album ‘Multitude’, dat verschijnt op 4 maart, bekendgemaakt. En die aankondiging deed de zanger op een bijzondere manier, namelijk door het nummer in het midden van het interview te zingen. Het liedje, dat de titel ‘L’enfer’ of ‘De hel’ heeft, gaat over eenzaamheid en zelfmoordgedachten.

9:48