Stromae speelt dit jaar opnieuw op Coachella

Stromae maakte het nieuws zelf bekend op zijn Instagram-account. “Coachella, ik zie jullie op zaterdag”, schrijft de zanger bij een foto van de affiche. Het Amerikaanse muziekfestival is wel geen onbekend terrein voor onze landgenoot. In 2015 stond hij er al eens op de planken. De Brusselse zanger was destijds ook de enige Belg die op het festival mocht optreden. Hij stond destijds in de Mojave-tent op de planken en het dak ging er meteen af. “That guy is like the male Beyoncé”, klonk het tijdens zijn show in het publiek.